Dzień Otwarty w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Białostockiej. Na młodzież czekała masa atrakcji

– Oferujemy przyszłym uczniom 4 profile - programowanie, informatyka, architektura i budownictwo oraz przemysł przyszłości. W roku szkolnym 2024/2025 nowością będzie język hiszpański, idziemy za potrzebami uczniów, jest ogromne zainteresowanie tym językiem. Myślę, że będzie to wzbogacenie oferty edukacyjnej. Oczywiście będziemy nadal zacieśniać współpracę z 6 wydziałami Politechniki Białostockiej, zwłaszcza z Wydziałem Informatyki i Wydziałem Mechaniki, dzięki czemu nasi uczniowie będą mogli korzystać ze wspaniałej infrastruktury uczelni – mówiła dyrektor placówki.

Gości powitała załoga lotu wraz z kapitanem. To uczniowie liceum, którzy zaangażowali się w obsługę rejsu liniami ALO PB. Oficjalnego powitania dokonała również dyrektor Akademickiego Liceum Politechniki Białostockiej – dr Katarzyna Wiszowata-Walczak.

Przewodnią myślą wydarzenia był lot, podczas którego załoga ALO PB zachęcała przyszłych absolwentów szkół podstawowych do wyboru swojej szkoły. Uczestnicy Dnia Otwartego najpierw przeszli odprawę, poznając ofertę edukacyjną liceum, a następnie mogli zwiedzić tematyczne krainy, nawiązujące do kierunków kształcenia szkoły.

Ósmoklasiści po prezentacji szkoły udali się do stref tematycznych, w których stoiska przygotowali uczniowie szkoły. Była i Dolina Krzemowa, w której można było spróbować nauki programowania, i Czarnobyl ze stoiskami do przeprowadzania eksperymentów chemicznych, a także Nibylandia z miejscem do chilloutu.

Uczestnicy rozwiązywali łamigłówki matematyczne i językowe, rozgrywali partie szachów, muzykowali i poznawali tajniki telegrafu optycznego.

ALO PB oferuje kandydatom 52 miejsca od września 2024 r. Rekrutacja trwać będzie od 13 maja do 18 czerwca.

Zobacz też: