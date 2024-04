Finaliści konkursu El-Robo-Mech o indeksy na Politechnikę Białostocką zaprezentowali swoje innowacyjne projekty

Dwuwałowy silnik spalinowy, jako alternatywa dla konwencjonalnego silnika z offsetem, łaziki marsjańskie, robot ratunkowy, ale też odstraszacz ptaków z zamontowanym laserem by niwelować szkody wyrządzane przez ptaki na np. świeżo zasianych polach, lub w sadach, czy urządzenie zapobiegające pozostawieniu dziecka w samochodzie - to niektóre z 12 pomysłów, jakie zaproponowało łącznie 29 uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski komisji ogólnopolskiego konkursu El-Robo-Mech o indeksy na Wydział Mechaniczny lub Elektryczny Politechniki Białostockiej.

Warunkiem wejścia do finału było przesłanie ciekawego, nowatorskiego projektu lub pomysłu technicznego związanego z mechaniką i budową maszyn, mechatroniką, automatyką i robotyką, informatyką stosowaną, energetyką, elektrotechniką, elektroniką, telekomunikacją lub inżynierią biomedyczną.

- Wszystkie pomysły, które przeszły do finału mają w sobie mniejszą lub większą innowację - mówi prof. Kazimierz Dzierżek z Komisji Konkursu El-Robo-Mech. – Widać w nich, że nasi przyszli studenci wykazali się pomysłem i praktycznymi zdolnościami wykonania swoich projektów. Konkurs przygotowuje ich choćby do pracy w studenckich kołach naukowych, rozwija w nich pasję do tworzenia innowacji w technice, co w Polsce jest bardzo potrzebne. Część z tych pomysłów jest wdrażana w życie, kiedy zainteresowane firmy po dużych modyfikacjach, przystępują do produkcji konkretnych urządzeń.