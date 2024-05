Uroczyste zakończenie roku szkolnego klasy V w Zespole Szkół w Czarnej Białostockiej. Zobacz zdjęcia

Ostatnie 5 lat to czas nauki ale też miłych spotkań, ważnych wydarzeń, wspólnych wyjazdów, nawiązywania przyjaźni. Na ten okres przypada rozwój programu Erasmus+ w ZS. Wielu absolwentów wzięło udział w tym programie, wyjeżdżając na staże zagraniczne do Włoch lub do Grecji. Dużo też zmieniło się w szkole w tym okresie, poczynając od wyglądu zewnętrznego, przez powstanie strzelnicy wirtualnej a kończąc na unowocześnieniu pracowni szkolnych - mówił w swoim wystąpieniu dyrektor Mirosław Beń.