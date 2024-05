Noc Muzeów w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Białostoczanie odkrywali zakamarki gmachu przy Odeskiej

Z kolei w dolnym foyer OiFP można było spotkać artystów biorących udział w show taneczno-wokalnym Life is a Cabaret.

Ci, którzy w sobotę odwiedzili instytucję, mieli okazję wejść na taras widokowy mieszczący się na dachu Opery. Było też zwiedzanie wystawy Infinity – bez granic. Składają się na nią obiekty szklane rzeźbiarsko-malarskie Agnieszki Olczak. Artystka przenosi widzów w świat abstrakcji, gdzie forma staje się swobodną interpretacją uczuć, emocji i koncepcji. Jej prace to podróż przez różne płaszczyzny ludzkiego doświadczenia, gdzie barwy, kształty i tekstury nabierają nowych znaczeń.

W sobotę (18 maja) w całej Polsce odbywała się Noc Muzeów. To inicjatywa w ramach której muzea, galerie i instytucje kultury w zapraszają na bezpłatne, nocne zwiedzanie . Do akcji jak zawsze dołączyło wiele białostockich instytucji. Wśród nich znalazła się m.in. Opera i Filharmonia Podlaska.

Tym, co przyciągnęło wielu chętnych, było nocne zwiedzanie Opery z przewodnikiem. Był to spacer po niedostępnych na co dzień zakamarkach OiFP.

