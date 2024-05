Białystok. Regionalne świętowanie Światowego Dnia Metrologii. III konkurs Metroligi rozstrzygnięty

Jak dodał, Światowy Dzień Metrologii to coroczne święto podpisania Konwencji Metrycznej 20 maja 1875 roku przez przedstawicieli 17 państw. Pierwotny cel Konwencji Metrycznej – ogólnoświatowa jednolitość miar – pozostaje dziś tak samo ważny jak w 1875 roku. Święto to ustanowiono w 2000 roku.

Metrolodzy z politechniką

We wtorek (21.05) z inicjatywy dyrektora OUM przy współpracy z Politechniką Białostocką i Uniwersytetem w Białymstoku już po raz trzeci zostały zorganizowane Regionalne Obchody Światowego Dnia Metrologii wraz z III edycją konkursu wiedzy o metrologii METROLIGA. W tym roku przewodnim tematem święta był zrównoważony rozwój i hasło: „ Mierzymy dziś dla zrównoważonego jutra”. Trzy pierwsze miejsca w konkursie zajęły zespoły z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej:

Metrologia, czyli zrównoważony rozwój

- Jestem z wykształcenia prawnikiem, więc na moich studiach nie uczono metrologii. Jednak praca w Klastrze Przemysłowym (dawniej Klastrze Obróbki Metali) powodowała, że musiałem zrozumieć czym są tzw. setki, czyli setne części milimetra, jakie mają znaczenie i jak się schodzi na poziom nanocząstek lub w drugą stronę na poziom gigantycznych konstrukcji, od których zależy życie ludzkie. Tak naprawdę dopiero kontakty międzynarodowe nauczyły mnie tego, że bardzo często to inżynier odpowiada za życie ludzkie. Obojętne czy jest to rower, samochód czy samolot. Błąd często wynikający z pomiarów, z metrologii może komuś życie uratować lub go pozbawić – podkreślił Sebastian Rynkiewicz.