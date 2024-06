75-lecia Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej. Dzień wydziału w wakacyjnej atmosferze. Zobacz zdjęcia

W ramach 75-lecia Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej odbył się jeden z eventów jubileuszowych

Uwielbiamy takie dni! Każdy chciał wykorzystać okres, kiedy możemy sobie pozwolić na spotkania w szerszym gronie. Dzień Wydziału Mechanicznego to była okazja, by zintegrować środowisko studenckie z pracownikami.

Wraz z władzami Wydziału postanowiliśmy zorganizować grill przed samą sesją. Takie rozluźnienie na pewno wszystkim się przyda, zarówno studentom jak i wykładowcom. To fajna inicjatywa – mówił Szymon Podziewski, który jest Przewodniczącym Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej Wydziału Mechanicznego.

Kluczowe święto Wydziału Mechanicznego zaplanowano na jesień, ale wspólne świętowanie trwa już od jakiegoś czasu. W Ogrodzie Nauki Politechniki Białostockiej jedno z zasadzonych drzew zadedykowano prof. dr. hab. inż. Franciszkowi Siemieniako, który przyczynił się do stworzenia kierunków studiów, rozwoju laboratoriów, podnoszenia jakości kształcenia i rozwoju naukowego Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej. Tym samym pracownicy uczcili pamięć dawnego dziekana Wydziału Mechanicznego (2008-2012). Jubileusz to świetny moment, by patrzeć nie tylko w przeszłość, ale i przyszłość.