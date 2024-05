Na Politechnice Białostockiej odbył się finał etapu regionalnego II edycji konkursu „NAUKOLATEK – Nastoletni Naukowiec”

Różnorodne pomysły, projekty i idee na rozwiązania techniczne w piątek (24 maja) uczniowie z województwa podlaskiego zaprezentowali przed jury konkursu „NAUKOLATEK – Nastoletni Naukowiec”.

Wśród realizacji znalazł się m.in projekt ekologicznej szkoły, badania silnika zbudowanego z klocków LEGO, rozwiązania robotyczne i architektoniczne czy przystanie dla ptaków. Wiele projektów dotyczyło innowacji w zakresie zrównoważonego rozwoju, spora część z nich skupiała się na narzędziach, czy procesach, które wspierały szkoły i ich uczniów w procesie edukacji.

Jak przyznaje jury, poziom był wysoki, a pomysły młodych naukowców niezwykle inspirujące. Jednak jedynie pięć drużyn otrzymało szasnę na udział w ostatnim etapie, w którym będą walczyć ze zwycięzcami zmagań konkursowych w woj. lubelskim i rzeszowskim.

– Konkurs „NAUKOLATEK” to jest okazja, abyśmy mogli młodych ludzi zachęcić do uprawiania nauki. Młodzież interesuje się zarówno ekologią, jak i informatyką. Są też bardzo interesujące projekty dotyczące sztucznej inteligencji. Mam więc nadzieję, że dzięki tym początkowym, można powiedzieć próbom, zainspirujemy uczniów, by na poważnie zajęli się nauką i rozpoczęli studia na naszej uczelni, a potem być może zostali naszymi kolegami i pracowali razem z nami – przekonywał prof. Marek Krętowski, prorektor ds. nauki PB.