Politechnika Białostocka stworzyła Ogród Nauki PB. Graby upamiętniły zasłużonych dla uczelni Magda Ciasnowska

Ogród Nauki PB to miejsce upamiętniające ludzi Politechniki Białostockiej, którzy przyczynili się do rozwoju nauki i samej uczelni. We wtorek (16 kwietnia) przy Centrum Nowoczesnego Kształcenia zasadzono pierwsze osiem grabów.