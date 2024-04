Brak prądu w podlaskim. Sprawdź gdzie 30.04 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Co robić, kiedy nie ma prądu?

powiat kolneński

Chludnie, bud. nr 63a, gm. Mały Płock

30.04 od godz. 7:30 do 14:00

Dzięgiele, bud. od nr 1 do 12, od nr 15 do 20; gm. Stawiski

30.04 od godz. 8:00 do 14:00

Dzięgiele, bud. od nr 1 do 12, od nr 15 do 32 i bud. nr 37; gm. Stawiski

6.05 od godz. 8:00 do 15:00

Dzięgiele, bud. od nr 1 do 12, od nr 15 do 20; gm. Stawiski

7.05 od godz. 8:00 do 14:00

Nowa Ruda, bud nr 20, 20a, 22; gm. Turośl

9.05 od godz. 8:00 do 15:00

Korzeniste, bud nr 78, 80, 81; gm. Mały Płock

10.05 od godz. 8:00 do 15:00