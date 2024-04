Centralna Liga Juniorów. Jagiellonia Białystok pokonała sąsiada z tabeli

- Starcie na stadionie Polonii zawierało dużo emocji, walki, stałych fragmentów, po których wiele okazji nie było. Po jednym z nich zdobyliśmy jednak bramkę. W zamieszaniu Alan Rybak zachował zimną krew i dał nam prowadzenie. Druga bramka padła po kapitalnej akcji. Patryk Drygiel dośrodkował na głowę Maksima Konanau, który podwyższył rezultat. W doliczonym czasie straciliśmy gola, ale to już nie miało większego znaczenia dla przebiegu gry. Chłopcy potwierdzili, że piłkarsko i mentalnie dorośli i są gotowi do gry na coraz wyższym poziomie. Ta runda jest jak do tej pory bardzo udana. Zostało pięć spotkań i to dobra okazja do poprawy naszego dorobku - opisał mecz mediom klubowym Jagiellonii trener juniorskiej drużyny do lat 19 Marek Wasiluk.

Najbliższy mecz Jagiellonia Białystok rozegra z Arką Gdynia w czwartek, 2 maja o godz. 11 na boisku przy ul. Elewatorskiej.