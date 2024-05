Wnioski po meczu Piast - Jagiellonia. Umiesz liczyć, licz na siebie

W Gliwicach Jagiellonia miała wielkie problemy z rozerwaniem szczelnej defensywy Piasta. Bardzo brakowało dalekich, przeszywających linie obronne rywali podań Adriana Diegueza, który pauzował za żółte kartki. Zastępujący go Jetmir Haliti nie zagrał źle, ale jednak Hiszpan to, szczególnie w ofensywie, dużo wyższa półka.

Po meczu Piast Jagiellonia. Kapitan Jagi: Nie poddaliśmy się i walczyliśmy do końca

Kosowianin ma rację co do gry obronnej Żółto-Czerwonych. Gola dla rywali padł po fenomenalnym strzale, który prawdopodobnie Michael Ameyaw będzie w stanie oddać tylko raz w życiu. Szkoda, że zawodnik Piasta odpalił taką torpedę właśnie w starcu z Jagą i to niespełna kwadrans przed końcem meczu. Budujące jest to, że Żółto-Czerwoni potrafili odpowiedzieć trafieniem Jesusa Imaza.

- Doceniamy to, że odrobiliśmy straty i Jesus doprowadził swoją bramką do remisu. Zespołowi należy się chwała za to, że nie poddaliśmy się i walczyliśmy do samego końca. Widzieliśmy, jak ważny jest to dla nas mecz. Chcieliśmy wygrać, a jeśli nie zwyciężyć to przynajmniej zremisować. Z przebiegu spotkania ten remis jest zasłużony - mówi kapitan Jagi Taras Romanczuk.

Taras Romanczuk podkreśla, że remis w meczu Piasta z Jagą jest zasłużony jagiellonia.pl

Przed zamykającą sezon kolejką sytuacja Jagiellonii jest dobra, bo przy zwycięstwie u siebie z Wartą Poznań mistrzowski tytuł po raz pierwszy w historii trafi do Białegostoku, Mogło być jednak znacznie lepiej, ale inne wyniki nie sprzyjały Żółto-Czerwonym. Warta przegrała 0:1 z Legią Warszawa i nie jest pewna ligowego bytu. Drużyna trenera Dawida Szulczka przyjedzie zatem do stolicy Podlasia walczyć o życie. Zagrożenie spadkiem może jednak równie dobrze zmobilizować, co i usztywnić piłkarzy ze stolicy Wielkopolski.