Centralna Liga Juniorów U-19: Jagiellonia - Korona 2:1. Miejsce na podium wciąż jest realne

Co za wyczyn! Jagiellonia strzeliła gola w 4. sekundzie

- Później graliśmy w sposób inny niż zwykle, ale biorąc pod uwagę warunki oraz etap sezonu, na którym znajdują się obecnie chłopcy, było to czyste zarządzanie prowadzeniem. Korona dłużej utrzymywała się przy piłce, a to moim zdaniem jedna z lepszych wiosną drużyn w tej lidze - opisuje w klubowych mediach trener juniorów Jagiellonii Marek Wasiluk.

Obie drużyny miały okazje do zmiany wyniku, ale stało się to dopiero w 73. minucie, kiedy rezerwowy Jagi Jakub Kolo popisał się skuteczną dobitką, podwyższając prowadzenie gospodarzy na 2:0. Korona odpowiedziała trafieniem Michała Pokory, ale do remisu doprowadzić nie zdołała.