Centralna Liga Juniorów U-17: Jagiellonia - Korona Kielce 4:1. Białostoczanie strzelili gola już w 4. sekundzie

Chwilę po rozpoczęciu gry Jan Kosmalski zauważył, że golkiper Korony stoi daleko przed własną bramką i zaskoczył go uderzeniem z połowy boiska. Był to wstęp do bardzo dobrej gry Jagiellonii, która do przerwy prowadziła już 3:0, a skończyła spotkanie zwycięstwem 4:1. Wszystkie pozostałe gole strzelił dla triumfatorów Hubert Szmigiel.