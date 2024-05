Jagiellonia Białystok gra o marzenia. Dwa kroki do historycznego mistrzostwa Polski

Trwa wielka akcja mobilizująca kibiców na wyjazd na mecz Jagiellonii Białystok z Piastem Gliwice. Przypomnijmy, że klub ze Śląska przyznał Jagiellonii aż dwa tysiące wejściówek, mimo że obowiązek zakładał przekazanie tylko około 500 biletów. To miły ukłon w stronę białostockiego klubu. Do Gliwic udadzą się więc dwa pociągi z białostockimi kibicami. Trwa szeroka akcja w mediach społecznościowych zachęcająca fanów Żółto-Czerwonych do wyjazdu, który będzie największy w historii klubu, mając na uwadze spotkanie ligowe.

- Nie skupiamy się na rywalach, tylko na tym, co my mamy do zrobienia. W tym sezonie taka postawa doprowadziła nas w miejsce, w którym jesteśmy. Dziękuję kibicom za wspaniała atmosferę, każdemu zawodnikowi gra się świetnie w takich warunkach - mówi dla klubowych mediów Jagiellonii Afimico Pululu.