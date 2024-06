Euro 2024. Sławomir Kopczewski, prezes Podlaskiego ZPN-u: Szanujmy Austrię, ale nie bójmy się jej

Szef regionalnej centrali piłkarskiej na żywo obserwował w Hamburgu mecz Polska - Holandia, przegrany przez Biało-Czerwonych 1:2.

- Oczywiście, trudno się cieszyć z porażki. Ważne jest jednak to, że zaprezentowaliśmy się z dobrej strony, szczególnie w ofensywie, oddając siedem celnych strzałów, co przecież o czymś świadczy. Pozytywne jest też to, że pokazali się młodzi zawodnicy - mówi Sławomir Kopczewski.