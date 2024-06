Rozmowa. Trener Jagiellonii Adrian Siemieniec m. in. o meczu Polska - Holandia, urlopie, i przygotowaniach do nowego sezonu

- Dla mnie Taras zawsze będzie najlepszy, niezależnie od tego, jaki występ zaliczy. Cieszę się, że dostał od trenera Michała Probierza szansę i widać, że selekcjoner ma do niego zaufanie. Taras przez lata na to zaufanie ciężko sobie zapracował i zrealizował swoje wielkie marzenie.

ADRIAN SIEMIENIEC: Mecz podobał mi się z perspektywy wartości, które w nim dostrzegłem. Widziałem drużynę odważną, z pasją, grającą na swoich warunkach, dążącą do zwycięstwa z trudnym, jakościowym przeciwnikiem. Ja sobie też bardzo cenię te wartości i super, że reprezentacja narodowa idzie w tym kierunku, bo to jest też duży wymiar edukacyjny dla młodych ludzi, którzy dopiero zaczynają grać w piłkę nożną. Fajnie jest oglądać drużynę, która jest aktywna i chce wygrywać, bo to jest istotą sportu.

- Bardzo dobrze oglądało mi się Niemców i to nie tylko ze względu na wynik, ale i jakość gry, jej intensywność, kontrolę nad piłką, wyszkolenie piłkarzy. Podobne odczucia miałem jeśli chodzi o Włochów. Na razie drużyny, które były uznawane za lepsze jakościowo dźwigają swoją rolę i wygrywają. Dla nas trenerów to jest fajny materiał poglądowy co do tego, w którą stronę idzie europejska piłka. Wniosek po dotychczasowych meczach jest oczywisty: szybciej, węziej, bliżej, na jeszcze mniejszej przestrzeni, jeszcze bardziej intensywnie. To wszystko idzie coraz szybciej i szybciej, wymagania rosną i trzeba będzie nad tym nadążyć.

- Jeżeli drużyna jest odważna, ma wiarę w siebie, to nie załamie się po jednym niepowodzeniu. Będzie wierzyła, że jest w stanie zwyciężyć i z Austrią, i z Francją. Dla mnie to słuszne podejście i bardzo dobry kierunek.

Przechodzimy do Jagiellonii. W którym momencie dotarło do Pana to, co zrobiliście? Mistrzostwo Polski to nieprawdopodobny sukces, ale i rzecz, która nie miała prawa się wydarzyć.

- Do pewnego momentu wszystko było dla mnie w kategorii nierzeczywistości. Trudno było sobie wyobrazić, że to się naprawdę dzieje. Dopiero, jak emocje zaczęły opadać i człowiek obejrzał sobie od nowa wszystkie materiały, to uświadamił sobie, co się wydarzyło. Wiadomo, że będziemy mówić o tym przez długie lata, bo to było pierwsze mistrzostwo w historii. Gdy patrzę na herb Jagiellonii z gwiazdką u góry, to jest naprawdę coś pięknego. To wspaniała sprawa, ale pociąg jedzie dalej, życie się toczy i musimy patrzeć już przed siebie, bo przed nami kolejne wyzwania.

W minionym sezonie Jagiellonia była czarnym koniem rozgrywek, wielu kibiców spoza regionu ją dopingowało w walce o tytuł. Teraz ta optyka się zmieni. To wy jesteście mistrzem i to od was będzie się wymagać dużo więcej.