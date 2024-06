Jagiellonia Białystok w europejskich pucharach. Był epicki bój, ale i wstydliwa wpadka. Przypomnijmy to sobie Wojciech Konończuk

Ostatnim rywalem Jagiellonii w europejskich pucharach był Belgijski KAA Gent. 19 czerwca Żółto-Czerwoni poznają kolejnego przeciwnika na salonach Starego Kontynentu.

19 czerwca Jagiellonia Białystok pozna rywala w 2. rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów. Żółto-Czerwoni po raz szósty w historii reprezentować będą Polskę w europejskich pucharach, ale będzie to ich debiut w eliminacjach do elitarnej Champions League. Do tej pory Podlasianie za każdym razem próbowali swoich sił w walce o Ligę Europy.