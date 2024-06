Transfery. Filip Wolski na celowniku Jagiellonii. To utalentowany 18-latek, chociaż już po przejściach Wojciech Konończuk

Filip Wolski (drugi z lewej) znalazł się w orbicie zainteresowań Jagiellonii Białystok Adam Jastrzębowski

Filip Wolski może trafić w letnim okienku transferowym do Jagielloni Białystok. Jak informuje Maksymilian Dyśko z „Głosu Wielkopolskiego” działacze mistrza Polski czynią starania, by pozyskać 18-letniego zawodnika, występującego ostatnio w rezerwach Lecha Poznań. Byłby to ciekawy, ale i nieco kontrowersyjny transfer Żółto-Czerwonych.