Jagiellona Białystok. Zmiany na liście potencjalnych rywale Jagi w 2. rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów

Może się to jeszcze zmienić, bo mistrzowie Słowacji, Bułgarii i Finlandii muszą najpierw przejść 1. rundę kwalifikacji. Wpadka Slovanu, Łudogorca, czy HJK Helsinki nie zmieni sytuacji Jagi, a do grona ekip rozstawionych wejdzie pogromca zespołu z Bratysławy. Najwyższe rankingi, a więc i szanse na dołączenie do drużyn rozstawionych w koszyku, w którym jest zespół z Białegostoku, mają Flora Tallin (Estonia), FCSB Bukareszt (Rumunia) i Klaksvik (Wyspy Owcze).

W wypadku odpadnięcia w 2. rundzie kwalifikacji LM, Jagiellonia ma zagwarantowany udział w 3. rundzie eliminacji do Ligi Europy, a jeśli i tam jej się to nie powiedzie - w 4. do Ligi Konferencji. Zwycięstwo w którymkolwiek z dwumeczów da Dumie Podlasia awans do fazy ligowej jednych z rozgrywek, która od tego sezonu zastąpi fazę grupową.