Regionalny Puchar Polski. Wigry Suwałki - Olimpia Zambrów. To może być ciekawe widowisko

Regionalny Puchar Polski. Wigry nie czują się faworytem

W przypadku zespołu z Zambrowa ważne będzie nastawienie mentalne piłkarzy. Jeśli goście będą w stanie otrząsnąć się z przygnębienia po degradacji, to śmiało mogą powalczyć o triumf. Trzeba też pamiętać, że dla Olimpii mecz z Suwałkach stanowi cel sam w sobie, by sezon nie był do końca stracony, a gospodarze mają jeszcze w perspektywie decydujący o awansie do III ligi mecz w Szepietowie ze Spartą.

- To prawda, ale nie po to awansowaliśmy do finału, by teraz zagrać na pół gwizdka, czy wystawić rezerwy. Oczywiście, mogą być roszady w składzie z powodu urazów, ale ci, co wystąpią, zrobią wszystko, by Wigry mogły się cieszyć ze zdobycia pucharu - kończy dyrektor sportowy suwalskiego klubu.