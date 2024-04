Regionalny Puchar Polski. Orzeł Kolno wyeliminował KS Wasilków, MOSP Białystok strzelił sześć goli Czarnym Czarna Białostocka (zdjęcia)

Mecz w Kolnie dostarczył ogromnym emocji. Po pierwszej połowie lider IV ligi z Wasikowa prowadził 1:0, po strzale głową Emila Łupińskiego. Po zmianie stron Orzeł doprowadził do wyrównania, ale po czerwonej kartce w dogrywce musiał sobie radzić w dziesiątkę. Mimo to gospodarze wyciągnęli wynik z 1:2 na 3:2, jednak Wasilków tuż przed końcem doprowadził do remisu i serii rzutów karnych. W niej pomylili się Michał Hryszko oraz Damian Toczydłowski, miejscowi triumfowali 4:3 i duża niespodzianka stała się faktem.