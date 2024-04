Szymon Hołownia odwiedził białostocką podstawówkę. Zapowiedział szczyt przewodniczących parlamentów krajów bałtyckich i Ukrainy

We wtorek (30 kwietnia) uczniowie Szkoły Podstawowej nr 50 w Białymstoku wzięli udział w niecodziennej lekcji obywatelskiej. Niecodziennej, bo poprowadzonej przez Marszałka Sejmu RP Szymona Hołownię.

Tematem spotkania był zbliżający się Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Wraz z uczestniczącą w spotkaniu młodzieżą marszałek dyskutował o ważności symboli narodowych.

- Polska flaga łączy dwa kolory, które nie są naturalnie bliskie sobie. To też pokazuje, co ta flaga ma robić z nami, że my jesteśmy jako naród „zszyci” z różnych ludzi. Flaga to coś, co nas łączy ponad wszystkim podziałami – mówi Marszałek Sejmu. - To było coś, co nas łączy, nasza historia, nasi przodkowie. Wszyscy w tym jesteśmy. Mamy flagę, to mamy siebie, a jak mamy siebie, to będzie dobrze. Nawet jak się różnimy, to sobie poradzimy. Dlatego flaga jest dziś tak ważna. Bo wszyscy jesteśmy razem, niezależnie od tego, jak się różnimy. Bo Polska jest naszą ojczyzną, to jest nasz dom.