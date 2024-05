Przy Podlaskim Kuratorium Oświaty powstała Omni Grupa. W jej planach jest m.in. walka z wykluczeniem edukacyjnym

- Jestem z powołania i sercem nauczycielem. Nie chcę być kuratorem ex cathedra. Kurator to też opieka, więc naprawdę chciałabym działać w całym województwie - wspierać, dawać możliwości i przede wszystkim koordynować działania. Bo ludzi dobrej woli jest więcej - podkreśla Agnieszka Krokos-Janczyło.

Zajęcia będą. I jak się okazuje, nie tylko na oddziale onkologii, ale wszędzie tam, gdzie dzieci wymagają długoterminowego leczenia.

- Cieszę, że to pierwsze działanie będzie ukierunkowane na dzieci przewlekle chore. Na te wszystkie, które mają problem z powrotem do społeczeństwa zdrowych rówieśników po długotrwałej chorobie. Taki problem zauważamy i zgłosiliśmy go pani kurator - mówi Małgorzata Sawicka-Żukowska. - Będziemy skupiać się na tym, żeby nasi pacjenci mogli w sposób najbardziej komfortowy, z dużą dozą należnej wiedzy i spokoju, powrócić do szkolnego społeczeństwa.