Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki dobiegł końca. Podczas finału był wykład, koncert i strefa sztuki

W niedzielę (19 maja) na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku odbył się finał Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki.

Podczas wydarzenia wykład po tytułem: „Ludzkość potrzebuje marzycieli…” wygłosiła dr Iwona Misztalewska-Turkowicz z Wydział Chemii Uniwersytetu w Białymstoku. Opowiadała o Marii Skłodowskiej-Curie – kobiecie, noblistce, jednej z najwybitniejszych kobiet w historii ludzkości i nauki.

- Była pierwszą kobietą nagrodzoną Nagrodą Nobla, jest jedyną osobą, która została nagrodzona Nagrodą Nobla w dwóch różnych dziedzinach, nie licząc pokojowej Nagrody Nobla, nie opatentowała swoich odkryć, nie zarobiła grosza na swoich odkryciach i była prawdopodobnie pierwszą kobietą, która zrobiła prawo jazdy na samochód ciężarowy -wymieniała dr Iwona Misztalewska-Turkowicz.

W części muzycznej spotkania królowała Orkiestra Dęta Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Filii w Białymstoku. Zabrała widzów w muzyczną podróż m.in. do Włoch i Stanów Zjednoczonych. Były akcenty rockowe, bluesowe i popowe, a usłyszeć można było m.in. "Let's Get Loud" Jennifer Lopez, czy "Smoke on the Water".