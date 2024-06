Klasa okręgowa. Finałowa kolejka i ostatnie rozstrzygnięcia. Ciekawa walka o baraż i uniknięcie degradacji

Po degradacji z III ligi Olimpii Zambrów zadziałał efekt domina i do klasy A z okręgówki spadają nie dwa, a trzy kluby. Oznacza to, że po ostatniej kolejce do Kory i Biebrzy dołączy MKS Mielnik, GKS Stawiski lub GKS Gródek. W najgorszej sytuacji jest ostatni team, który nie dość, że ma przed sobą wyprawę do Turośnianki, to musi jeszcze liczyć na wpadki konkurentów.