Klasa okręgowa. Orzeł Kolno - LZS Krynki 1:5. Goście odroczyli fetę rywali

Orzeł u siebie dotąd poniósł tylko jedną porażkę (1:2 ze Spartą Augustów) a pozostałe spotkania wygrał. Wydawało się więc, że nie powinien ulec rywalom z Krynek. Tymczasem, po pierwszej, zakończonej remisem 1:1 połowie, rozpoczął się koncert gości, którzy zaliczyli aż cztery trafienia. Duży wkład w triumf 5:1 mieli rezerwowi drużyny z Krynek - Jacek Stefanowicz strzelił dwa gole, a jednego dołożył Mikita Zatouka.

- Tak naprawdę Orzeł chyba za bardzo nastawił się, że zapewni sobie awans już w tym meczu, a my po prostu wyszliśmy i zagraliśmy dobre spotkanie - ocenia trener LZS-u Krynki Jan Łotysz. - W naszym przypadku jest tak, że kiedy murawa jest w odpowiednim stanie, to i my gramy dobrze, cieszymy się piłką. Kiedy boisko jest kiepskie, to nam nie idzie, pojawiają się nerwy, frustracja i to przekłada się na wyniki - dodaje.