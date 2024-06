Klasa okręgowa. Orzeł Kolno dołącza do Turośnianki Turośń Kościelna i awansuje do IV ligi Mariusz Klimaszewski

Orzeł Kolno jest drugą drużyną, która wywalczyła awans z klasy okręgowej Wojciech Wojtkielewicz Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Do zakończenia sezonu w klasie okręgowej pozostały już tylko dwie kolejki. W miniony weekend poznaliśmy drugą drużynę, która wywalczyła awans do IV ligi. Do Turośnianki Turośń Kościelna dołączył Orzeł Kolno.