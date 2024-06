Kłopoty z meczem Jagiellonia - Wisła Kraków o Superpuchar Polski. Wszystkiemu "winna"... Borussia Dortmund

Za problemy z terminem meczu o Superpuchar Polski "odpowiedzialna" jest... Borussia Dortmund, która przegrała 0:2 finał Ligi Mistrzów z Realem Madryt. To rozstrzygnięcie sprawiło, że Wisła Kraków rozpocznie walkę w kwalifikacjach Ligi Europy nie od 2. tylko od 1. rundy, a premierowy mecz tej fazy zaplanowany jest na 11 lipca. Trudno zatem, by Biała Gwiazda dwa dni później przyjechała do Białegostoku.