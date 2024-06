W przejściu obok legendarnego baru Podlasie powstanie mural. Takiego w Białymstoku jeszcze nie było

Zależy nam na tym, by przestrzeń była atrakcyjna - mówi Joanna Biała z działu marketingu PSS Społem Białystok. - Impulsem do tego przedsięwzięcia była współpraca z Jagiellonią Białystok, jaką mieliśmy w związku z obchodami 100-lecia klubu. Efektem była wystawa szalików, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Z jej powodu chętnie zaglądały tutaj wycieczki. Pomyśleliśmy więc, że mogłoby tutaj powstać coś na stałe. Coś, co będzie miało walor estetyczny i co będzie nawiązywało do historii miasta.