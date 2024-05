Białystok. 20-lecie Polski w Unii Europejskiej okazją do miejskiego festynu dla mieszkańców

- To tylko fragment większej całości, bo duży węzeł komunikacyjny, który polegał na przebudowie ulic, centrum przesiadkowego, a także tunelu-przejścia, który zastąpił słynną kładkę nad torami. Cała inwestycja kosztowała 212 mln zł, a 85 proc. tej kwoty (czyli 154 mln zł) pochodziło z funduszy europejskich. Natomiast samo przejście kosztowało 50 mln zł. Bez finansowego wsparcia nie było by nas stać na tego typu rozwiązania , na taką inwestycję - powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski i dodał, że trzeba pokazywać i promować te osiągnięcia, które dzięki pomocy unijnej, stały się udziałem Białegostoku, a tym samym i Białostoczan: - Gdyby nie fundusze, tzw. front inwestycyjny miasta trzeba by ograniczyć o około 80 proc.