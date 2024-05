Budowa odcinka drogi S19 Krynice-Białystok Zachód, To ekspresowa obwodnica Białegostoku. Widać podpory pierwszego wiaduktu

Jeden odcinek z dwoma eskami w nazwie S19/S16

Odcinek Krynice-Białystok Zachód to fragment Via CArpatii. Z tym, że od Krynic do węzła Dobrzyniewo (powstanie w ramach budowy odcinka S19 Białystok Północ-Dobrzyniewo) będzie w przyszłości jak S16, a dalej poprowadzi już jako S19. Docelowo w kierunku Bielska Podlaskiego.

Krynice. Droga, wieża nadawcza i pas startowy

Trzydzieści lat później na terenie centrum wniesiono maszt radiowy o wysokości 331 m – siódmy co do wysokości w Polsce (największy obiekt w woj. podlaskim). Wykonany został on w 1996 roku przez katowicki oddział holdingu Mostostal Zabrze. Jest kotwiczony linami i używany do emisji radiowych UKF i DAB+ oraz telewizyjnych DVB-T. Po jego oddaniu stary maszt zdemontowano do wysokości 102 metrów.

Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze w Krynicach w gm. Dobrzyniewo Duże T.Maleta

Niedaleko masztu znajduje się też pas startowy. Co prawda trawiasty, ale na mapach jest oznaczone jako miejsce lądowania dla pilota.