Budowa drogi S16. Odcinek Krynice-Knyszyn. To fragment trasy Via Carpatia. GDDKiA podpisała umowę z wykonawcą

To druga umowa na budowę drogi ekspresowej na północ od Białegostoku, którą we wtorek 14 maja podpisały z wykonawcami władze białostockiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wcześniej zawarto kontrakt z Unibepem na budowę odcinka S19 Białystok Północ-Dobrzyniewo.

Dwie jezdnie S16

Odcinek Knyszyn – Krynice powstanie w standardzie dwóch jezdni po dwa pasy ruchu o szerokości 3,5 metra wraz z pasem awaryjnym. Obie jezdnie będą oddzielone pasem rozdziału o szerokości, co najmniej 5 metrów. Zaplanowano dziewięć obiektów inżynierskich, w tym: trzy wiadukty, cztery przejścia dla zwierząt oraz dwa przepusty. Rodzaj nawierzchni, z asfaltu czy z cementu, wybierze wykonawca. Droga zostanie wykonana uwzględniając kategorię ruchu KR6 i nośność nawierzchni do 11,5 t/oś.

Białystok Zachód-Knyszyn. Jedna decyzja środowiskowa

Cały fragment od węzła Białystok Zachód aż po Knyszn budowany jest w oparciu o decyzję środowiskową z 2016 roku. Obejmuje ona także uzgodnienia dla kolejnego odcinka, choć już nie drogi S16, od Knyszyna do Korycina. Teoretycznie mógłby byc to zalążek drogi ekspresowej będącej w domyśle przedłużeniem S8 w stronę Augustowa. Taka zgodnie z decyzją Rady Ministrów z wrześniu 2023 roku została wpisana do Kraj0ego Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad do 2023 roku. Ostatnio nad tą trasą zawisły czarne chmury. O zasadności jej budowy ma wypowiedzieć się obecny rząd.