Budowa drogi S19 Białystok Zachód-Krynice. Nowe utrudnienia w ruchu. To zachodnio-północna obwodnica Białegostoku

To pierwszy obiekt mostowy budowany na odcinku na tym odcinku S19. Jest już zaawansowany w prawie 30 proc. Do kontynuowania dalszych prac niezbędne jest zamknięcie drogi powiatowej nr 1396 B. Dlatego już od poniedziałku [24.06.2024] zostanie w tym miejscu wprowadzona czasowa organizacja ruchu.

Objazd w drodze do ponad 300-metrowego masztu

Odcinek Białystok Zachód-Krynice to 11 kilometrów drogi ekspresowej przez tereny gminy Choroszcz i Dobrzyniewo Duże. W tej drugiej krzyżować się będą dwie ekspresówki: ta budowana od Krynic do węzła Białystok Zachód i projektowana na odcinku Dobrzyniewo-Białystok Północ (to pierwszy fragment S19, który nie jest Via CArpatią). W ramach tego drugiego zadania powstanie węzeł Dobrzyniewo, gdzie połączą się dwa odcinki S19 (od Dobrzyniewa do Krynice w przyszłości będzie to S16).