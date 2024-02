Budowa drogi S19. Odcinek Czarna Białostocka-Białystok Północ. GDDKIA podpisała umowę z Unibepem OPRAC.: wal

W ramach inwestycji na odcinku Czarna Białostocka- Białystok Północ zostanie rozbudowana obwodnica Wasilkowa do parametrów drogi ekspresowej w obu kierunkach Wojciech Wojtkielewicz/Archiwum Zobacz galerię (13 zdjęć)

347, 79 mln zł. Za tą kwotę firma Unibep ma zaprojektować, a następnie wybudować i oddać do użytku dwujezdniową drogę ekspresową o długości 13 km. To fragment od Czarnej Białostockiej do węzła Białystok Północ (dawniej Sochonie). Na tym odcinku „eska” poprowadzona będzie w przybliżeniu śladem istniejącej DK19. Na istniejącej obwodnicy Wasilkowa dobudowana zostanie druga jezdnia (po stronie południowej), a dotychczasowa zostanie przystosowana do parametrów drogi ekspresowej i dodatkowo będzie na niej wymieniona warstwa ścieralna.