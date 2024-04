Droga S19. Budowa odcinka Kuźnica-Sokółka. Ten fragment nie będzie trasą Via Carpatia. Zobacz postęp prac

Do wybudowania jest 15,8 km dwujezdniowej drogi od Kuźnicy do Sokółki. Początkowe 5,25 km będzie miało standard drogi klasy GP (główna ruchu przyspieszonego), a na dalszych 10,5 km nowej trasy będzie w standardzie drogi ekspresowej. Cała droga ma być przystosowana do ciężkiego ruchu o nośności 11,5 tony/oś. Wartość umowy na odcinek Kuźnica - Sokółka to 526,22 mln zł.