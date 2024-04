Przeciwnicy podziału gminy Supraśl blokowali rondo w Zaściankach

- Referendum ze względu na błędy formalne i prawne nie powinno zostać przeprowadzone – wyjaśniał Radosław Sakowski. – Głównym błędem formalnym było to, iż osoby, które były inicjatorami przeprowadzenia referendum zostały wybrane do komisji sprawdzania głosów pod przeprowadzeniem referendum. Ustawa mówi wprost, że inicjator referendum może być zaproszony jako obserwator, a nie jako osoba czynnie biorąca udział w sprawdzaniu głosów. Tu mamy sytuację, że te same osoby podpisały się pod wnioskiem o referendum, te same osoby zasiadły w większości w komisji sprawdzającej głosy, te same osoby te głosy sprawdzały i te same osoby przegłosowały uchwałę o przeprowadzeniu referendum. Nie można być sędzią we własnej sprawie - komentował.