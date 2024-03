Supraśl. Burmistrz przyjął wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie podziału gminy

Ministerstwo Sprawa Wewnętrznych i Administracji rozpoczęło prace zmierzające do utworzenia gminy Grabówka z granicach ujętych w rozporządzeniu z 28 lipca 2015 roku. Dlatego też wystąpiło do rady…

Dodał, że do przeprowadzenia referendum potrzeba zgody minimum 10 proc. obywateli uprawnionych do głosowania: - To 1324 głosy, a już mamy dużo więcej. Pewnie część głosów będzie nieważna, ale zbieranie podpisów trwa – tłumaczył pełnomocnik Zielenkiewicz. i zapewnił, że zwolennicy referendum zbierali podpisy mieszkańców z terenu całej gminy Supraśl. Także w Grabówce, która chce secesji, ale nawet tam, ogromna liczba osób jest przeciw podziałowi gminy.