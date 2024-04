Wybory 2024. W tę niedzielę druga tura - będą głosowali tylko wyborcy z 29 podlaskich gmin

W najbliższą niedzielę, czyli 21 kwietnia odbędzie się druga tura wyborów. W Podlaskiem tak, jak w całej Polsce o fotel wójta, burmistrza i prezydenta, będą walczyli ci kandydaci, którzy w pierwszej turze zdobyli zbyt małe poparcie, by rządzić ponownie lub po raz pierwszy. A potrzebowali przynajmniej połowy oddanych głosów ważnych.

Tak jak dwa tygodnie temu, lokale wyborcze (te same, co poprzednio) będą czynne od godz. 7.00 do godz. 21.00. Oczywiście, zgodnie z zasadami, od północy w piątek (19.04) obowiązuje cisza wyborcza, która zakończy się w niedzielę o 21.00.

Przypomnijmy. Podczas pierwszej tury wyborów – 7 kwietnia wybieraliśmy 118 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, w tym: 11O wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców; 8 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców.

Według danych Państwowej Komisji Wyborczej w pierwszej turze wybraliśmy łącznie 89 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 85 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców;

4 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców.

To oznacza, że do drugiej tury wyborów staje łącznie 29 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, bowiem w tylu gminach i miastach żaden z kandydatów na włodarzy nie otrzymał więcej niż 50 proc. ważnie oddanych głosów, z czego: 25 przypadków dotyczy gmin do 20 tys. mieszkańców, a 4 - gmin powyżej 20 tys. mieszkańców.

Oto pełna lista gmin i miast województwa podlaskiego - w których w najbliższą niedzielę, 21 kwietnia - zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie dotyczące wyborów wójtów, burmistrzów i prezydenta: Miasto Augustów, powiat augustowski,

Gmina Białowieża, powiat hajnowski,

Miasto Bielsk Podlaski, powiat bielski,

Gmina Bielsk Podlaski, powiat bielski,

Gmina Ciechanowiec, powiat wysokomazowiecki,

Gmina Czyżew, powiat wysokomazowiecki,

Miasto Grajewo, powiat grajewski,

Miasto Hajnówka, powiat hajnowski,

Gmina Janów, powiat sokólski,

Gmina Kleszczele, powiat hajnowski,

Gmina Knyszyn, powiat moniecki,

Gmina Korycin, powiat sokólski,

Gmina Lipsk, powiat augustowski,

Gmina Mały Płock, powiat kolneński,

Gmina Milejczyce, powiat siemiatycki,

Gmina Narew, powiat hajnowski,

Gmina Sejny, powiat sejneński,

Miasto Sejny, powiat sejneński,

Gmina Suraż, powiat białostocki,

Miasto Suwałki,

Gmina Szudziałowo, powiat sokólski,

Gmina Szumowo, powiat zambrowski,

Gmina Trzcianne, powiat moniecki,

Gmina Wąsosz, powiat grajewski,

Gmina Wizna, powiat łomżyński,

Gmina Zabłudów, powiat białostocki,

Miasto Zambrów, powiat zambrowski,

Gmina Zawady, powiat białostocki,

Gmina Zbójna, powiat łomżyński.

Dla przykładu, na terenie łomżyńskiej Delegatury PKW dodatkowe wybory dotyczą 9 gmin, przy czym w czterech będą wybierani burmistrzowie (Ciechanowiec, Czyże, Grajewo i Zambrów), a pozostałych wójtowie.

W przypadku delegatury w Suwałkach, ponownie do urn pójdą mieszkańcy 8 gmin, który będą głosowali na: 1 prezydenta, 3 burmistrzów i 4 wójtów.

Z kolei w białostockiej delegaturze PKW, w tę niedzielę, ponowne wybory dotyczą włodarzy z 12 gmin. Co prawda w przypadku Łomży wystarczyło jedno głosowanie, by prezydentem został ponownie Mariusz Chrzanowski, ale kandydował on też na radnego Łomży. Teraz jego miejsce zajmie następna osoba z listy jego komitetu wyborczego, więc ponowne głosowanie jest zbędne. Inaczej wygląda sprawa ponownych wyborów w Michałowie i Brańsku. Tu też wygrali urzędujący burmistrzowie, którzy jednocześnie kandydowali do rad w swoich gminach. Ponieważ w tym przypadku obowiązuje ordynacja większościowa, odbędą się wybory uzupełniające do obydwu rad, w dwóch okręgach, w których po dwóch burmistrzach zostały dwa wolne mandaty. - Ogłosi je wojewoda podlaski, bez zbędnej zwłoki - tłumaczy Marek Rybnik, dyrektor białostockiej Delegatury PKW.

Jeśli chodzi o wybory do rad województwa podlaskiego, to 7 kwietnia wybieraliśmy 133 rady, w tym 118 rad gmin (z tego: do 11O rad gmin do 20 tys. mieszkańców oraz do 8 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców); 14 rad powiatów oraz Sejmik Województwa Podlaskiego. Jak wynika z obwieszczenia PKW, w naszym województwie zostało wybranych 2099 radnych, w tym: 1829 radnych rad gmin (z tego: 1650 w gminach do 20 tys. mieszkańców oraz 179 w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców); 240 do rad powiatów i 30 radnych sejmiku województwa.

Wybory z 7 kwietnia zostały przeprowadzone w 1740 okręgach wyborczych. Dodajmy, że druga tura (w której jest mniej pracy) oznacza niższe diety dla członków komisji wyborczych. I tak; dla terytorialnych komisji wyborczych (miejskich, gminnych) w wyborach 7 kwietnia diety wynosiły: dla przewodniczącego komisji – 1500 zł, wiceprzewodniczącego - 1400 zł, a dla członków - 1300 zł. W drugiej turze - 21 kwietnia - będzie to 50 proc. wynagrodzenia, czyli odpowiednio: 750 zł, 700 zł i 650 zł.

W przypadku komisji obwodowych dieta za wybory z 7 kwietnia wynosiła: dla przewodniczącego komisji - 900 zł, wiceprzewodniczącego - 800 zł, a dla członków - po 700 zł. Teraz – 21 kwietnia - dieta będzie o połowę niższa, czyli: przewodniczący komisji - 450 zł, wiceprzewodniczący 400 zł i członek komisji - 350 zł.

