Wybory do Europarlamentu. Kogo może wystawić Prawo i Sprawiedliwość?

PiS. Karski pociągnie ten wózek?

Wiadomo, że PiS chciałoby powtórzyć sukces sprzed pięciu lat i teraz. Na giełdzie nazwisk znów pojawia się Karol Karski. I to naturalny kandydat do Parlamentu Europejskiego. Po raz pierwszy mandat do Brukseli zdobył w roku 2014. W 2019 uzyskał reelekcję. Nazwisko Karskiego potwierdza nam kilku czołowych działaczy PiS w województwie.