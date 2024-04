Oto nowi radni sejmiku województwa podlaskiego. Już oficjalnie

Sejmikowy pat

W sejmiku województwa panuje swoisty pat. Nikt nie ma większości, by rządzić samodzielnie. Języczkiem u wagi jest Stanisław Derehajło. W przeszłości związany był z PiS, zasiadał w zarządzie województwa. W ostatnich wyborach startował z listy Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowów. Sam Derehajło zdaje się czekać co wydarzy się w wyborach… do europarlamentu. Jeśli mandat do Brukseli dostałby bowiem Krzysztof Bosak z Konfederacji, Derehajło zająłby jego miejsce przy Wiejskiej. Do sejmiku z kolei wszedłby wtedy Grzegorz Kapica.