Flaga znad Sejmu może trafić do Białegostoku. Taki plan ma Szymon Hołownia

O pomyśle poinformował na swoim profilu facebookowym marszałek sejmu Szymon Hołownia. Pochodzący z Białegostoku polityk – w ostatnich wyborach sejmowy mandat zdobył właśnie z Białegostoku – swoimi spostrzeżeniami podzielił się przy okazji kręcenia materiału o tajemnicach polskiego parlamentu. Na facebook „wrzucił” zdjęcie przy powiewającej nad gmachem fladze.

Jedną z największych fajności bycia marszałkiem, jest możliwość bezkarnego zaglądania w każdy zakamarek Sejmu, nawet ten niedostępny dla prawie nikogo. Dziś, przy okazji kręcenia kolejnego odcinku cyklu o tajemnicach parlamentu na nasz kanał YT, odwiedziłem przede wszystkim autentyczną skarbnicę (parlamentaria, malarstwo, starodruki) Biblioteki Sejmowej. To też jedna z najlepszych w mieście bibliotek z zakresu historii społecznej i prawa, poza dniami posiedzeń - o czym mało kto wie - powszechnie dostępna! A z naszej Biblioteki już niedaleko na kopułę. I do flagi, która na jej szczycie przypomina, że jest zwieńczeniem wszystkiego, co dzieje się tych kilkadziesiąt metrów pod nią, na sali plenarnej. To, co na tej sali zrobimy - idzie w górę i staje się biało-czerwoną, wrasta w Polskę – napisał Hołownia.