Ogólnopolski protest rolników. Obornik i gnojowica pod biurem Polski 2050 w Białymstoku. Rolnicy chcieli spotkać się z parlamentarzystami

Rolnicy pozostawili pod biurem Polski 2050 obornik, gnojowicę, siano oraz żółtą kartkę. Rolnicy zapowiadają, że jak parlamentarzyści będą ich ignorować, to udadzą się pod domy polityków.

Byliśmy wszędzie na drogach później w Warszawie. Przyszliśmy tak jak chciało społeczeństwo do polityków. Jeżeli problemy nie zostaną rozwiązane, to będzie się działo to samo, co kiedyś po piątce Kaczyńskiego. Rolnicy będą wozić obornik pod domy posłów - przekazał protestujący rolnik.