Od Kolonii po Kalkutę. Maszyny Promotech na światowych targach

Białostocki producent i eksporter specjalistycznych narzędzi do obróbki metali oraz automatów spawalniczych jest w samym środku sezonu targowego. I – zdaniem zarządu - jest to inwestycja nie do przecenienia.

- Udział w targach branżowych to najefektywniejsza forma docierania do nowych klientów, budowy wizerunku firmy oraz obsługi naszych partnerów – mówi Bohdan Zaleski, współwłaściciel i wiceprezes ds. handlu spółki. – Podam prosty przykład - ze względów czysto organizacyjnych nie jesteśmy w stanie zaprosić do odwiedzenia naszej siedziby nawet połowy nowych klientów, z którymi spotykamy się na targach. I z drugiej strony - by odwiedzić naszych partnerów handlowych, musielibyśmy podróżować non stop przez kilka miesięcy. To nierealne. Dlatego, pomimo rozwoju internetu, branżowe imprezy targowe są tak ważne i potrzebne.

W marcu PROMOTECH wziął udział w Eisenwarenmesse 2024 w Kolonii – wiodącej w skali światowej imprezie w segmencie elektronarzędzi. Głównym celem firmy była promocja wiertarek, przenośnych ukosowarek, a także coraz szerszej oferty wyrobów zasilanych bateryjnie.