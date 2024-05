Giełda na Andersa. Warzywa, owoce, sadzonki, starocie i nie tylko. Zobacz, co można było znaleźć w niedzielę na giełdzie

Giełda rolno-towarowa w Białymstoku

Giełdy i targowiska w Polsce cieszą się dużą popularnością i nadal są istotnym elementem handlu detalicznego. Tradycyjnie odwiedzane przez szerokie grono konsumentów, przystosowują się do nowych trendów i potrzeb klientów, co pozwala im zachować swoją atrakcyjność. W Białymstoku popularność targowisk widać na przykładzie Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego przy ul. Andersa 40, które co tydzień tętni życiem. Centrum czynne jest 7 dni w tygodniu od godziny 6 do 17 (pt.-sob.), a w niedzielę od 6 do 14.