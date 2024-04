11. Targi Książki w Białymstoku za nami. Przez trzy dni Stadion Miejski pękał w szwach. Nie brakowało ciekawych książek ale i spotkań

Nie pamiętam który to nasz raz w Białymstoku, ale chyba już ósmy - mówi Lidia Domańska z Wydawnictwa Bis. - W tym roku jest bardzo dużo odwiedzających i nie wiem, czy to pogoda która nie zachęca do spacerów na zewnątrz, czy po prostu targi już się w tym miejscu zapamiętały, ludzie się przyzwyczaili, ale faktem jest, że tłumnie tu przychodzą. Ale bardzo się z tej frekwencji cieszymy, po to przyjeżdżamy, żeby spotkać czytelników. Daje nam to dobrą energię. Przychodzą dzieci, które znają nasze książki, które sięgają po całe serie, pytają się o nowości. To napełnia nasze serca radością i energią, którą potem się żywimy kolejne miesiące, kiedy jest żmudna praca nad tekstem, ilustracjami, do naszych kolejnych publikacji. Targi są dla nas takim miejscem, gdzie zbieramy energię, ładujemy akumulatory.