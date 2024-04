Festiwal Literacki "Na pograniczu kultur" przyciągnął tłumy. Na spotkaniu z Katarzyną Nosowską nie zabrakło największych fanów artystki

O życiu, miłości - w tym tej do siebie, związkach, postrzeganiu samego siebie, internecie i wielu innych kwestiach z Katarzyną Nosowską rozmawiała dziennikarka, Dorota Sokołowska. Spotkanie z wokalistką i pisarką przerosło najśmielsze oczekiwania. Organizatorzy oceniają, że mogło się na nim pojawić nawet około tysiąca osób!

To jest nieprawdopodobne jak człowiekowi się robi lekko, kiedy po prostu zaczyna mówić, jak jest - stwierdziła Katarzyna Nosowska. - Dawniej też nie mówiłam często prawdy na swój temat, ponieważ bardzo zależało mi na akceptacji, na miłości, na tym, żeby ktoś mnie uznał albo stwierdził, że jestem fajna, że jestem wartościowa. Bardzo często starałam się na akceptację albo zasłużyć, albo nawet wyszarpać ją od kogoś. Próbowałam przewidzieć we własnej głowie, czego by ewentualnie potrzebował drugi człowiek, żeby mnie polubić (...) Miałam bardzo niską samoocenę i uważałam się za osobę niegodną, nie wartą miłości. I bardzo się tego wstydziłam, że czuję się taka jakaś beznadziejna. Wolałam więc zakłamywać rzeczywistość (...) Dopiero później zrozumiałam, że mądrość to nie jest ilość przeczytanych książek. Że to jest umiejętność radzenia sobie po prostu z życiem albo bycia szczęśliwym pomimo tego, że w pewnym momencie nie ma żadnych fajerwerków w tym naszym życiu.