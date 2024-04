Wernisaż wystawy "Ona, She, Elle". Pojawili się twórcy ze świata mody, ale też miłośnicy fotografii. Oprócz zdjęć były projekty strojów

Mamy bardzo zdolnych projektantów, często dużo bardziej znanych w Polsce czy w Europie niż w Białymstoku - mówi Maciej Giedrojć-Juraha. - A oni są tutaj i możemy zobaczyć ich prace. Możemy zobaczyć ten świat mody i to naprawdę wysokiej klasy, a do tego fantastyczne modelki. Myślę, że wartością dodaną jest to, że wszystko zostało zorganizowane przez osoby, które mają doświadczenie w tego typu imprezach i znają się na modzie.