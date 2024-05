Dzień Strażaka 2024. Strażacy przejechali w kolumnie ulicami Białegostoku. Po drodze Złożyli wieńce pod pomnikiem Marszałka Piłsudskiego

Dzień Strażaka

Od zawsze chciałem służyć w służbach mundurowych. Straż jest o tyle dobrą służbą, że zawsze pomagamy i obecnie w tej służbie się spełniam. Jesteśmy kojarzeni z tym, że niesiemy pomoc. Jedziemy zawsze tam, gdzie dzieje się coś złego. Pomagamy i staramy się to robić zawsze jak najszybciej i jak najlepiej, by pomóc ludziom. Dlatego jesteśmy pozytywnie postrzegani - przekazał strażak starszy aspirant Ireneusz Wilk.

Przejazd strażaków w kolumnie ulicami Białegostoku

Kolumna wozów strażackich ruszyła o godz. 12.00 sprzed Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 KM PSP w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 3. Przejazd nadzorowany przez Policję odbył się ulicami: Warszawska, Pałacowa, Plac Jana Pawła II, Legionowa, Marii Skłodowskiej-Curie, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów, Władysława Liniarskiego, Lipowa, Plac Niepodległości im. Romana Dmowskiego, Aleja Józefa Piłsudskiego, Sienkiewicza, Warszawska. Po dojeździe do Placu Jana Pawła II nastąpiło zatrzymanie kolumny, gdzie przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – st. bryg. Marcin Wierel, Komendant Miejski PSP w Białymstoku – st. bryg. Dariusz Koc wraz ze swoim Zastępcą – mł. bryg. Andrzejem Płońskim oraz ks. prot. Piotr Borowik – kapelan wojewódzki PSP złożyli kwiaty. Po zakończonym przejeździe kolumny pojazdów pożarniczych Komendanci wraz z kapelanem udali się do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 KM PSP w Białymstoku, gdzie przy obelisku „Pamięci Tych Co Zostali Po Tamtej Stronie Ognia” również złożyli kwiaty.