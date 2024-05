Wielka Sobota w Cerkwi Prawosławnej. Wierni święcą pokarmy i oddają cześć Jezusowi złożonemu do grobu. Zdjęcia z białostockiego soboru

Wielka sobota w Cerkwi

W Wielką Sobotę rano wierni przed liturgią Bazylego Wielkiego mogą jeszcze przystąpić do spowiedzi. Tego dnia oddają również hołd Jezusowi, który został złożony do grobu co symbolizuje płaszczenica - wyhaftowany lub wypisany na ikonie wizerunek Chrystusa zdjętego z krzyża - wyniesiona na środek świątyni w Wielki Piątek.

Zobacz jak wyglądało poranne nabożeństwo Wielkiej Soboty w cerkwi św.Mikołaja w Białymstoku: