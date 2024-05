Prawosławny Wielki Czwartek w białostockim soborze św. Mikołaja. Świątynię wypełnił blask setek świec

Wielki Czwartek w Cerkwi Prawosławnej

Wyjątkowości temu dniu nadają zapalone świece, które uczestnicy nabożeństw trzymają w rękach. Światło to wierni zabierają do domów, gdzie dymem symbolicznie znaczą progi i obchodzą wszystkie pomieszczenia, by uczynić tam znak krzyża. Świece te używane są później w prawosławnych domach podczas wszystkich uroczystych modlitw.